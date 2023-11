Terremoto nelle Marche | scossa di magnitudo 4 in provincia di Fermo

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023) Unadi4 è stata registrata indi, poco dopo le 17. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro è stato individuato vicino a Montelparo a una profondità di 21,6 chilometri alle 17.17. In un primo momento, la rilevazione provvisoria era stata tra i 3.8 e 4.3 gradi della scala Richter. Lasarebbe stata avvertita chiaramente nei comuni del Fermano con segnalazioni anche ad Ancona. Al momento non si registrano danni a persone o cose. In aggiornamento November 14, 2023 Leggi anche: Campi Flegrei, i sindaci contro Musumeci: «L’allerta arancione? Una catastrofe. Così il territorio muore» Campi Flegrei, cosa succede se scatta l’allerta arancione: trasferimenti dalle carceri e ...