Terremoto nelle Marche | la scossa avvertita da Fermo fino alla costa

Leggi su panorama

(Di martedì 14 novembre 2023) Nel tardo pomeriggio di oggi undi magnitudo 4.0 ha scosso le, conal centro dell'impatto, seguito da avvertimenti avvertiti distintamente anche ad Ancona, Ascoli Piceno e lungo la. I dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) individuano l'epicentro a 3 chilometri a sud di Montelparo, nella provincia di, ad una profondità di 21 chilometri. Al momento, non si segnalano danni, nonostante le numerose chiamate di cittadini spaventati ai vigili del fuoco. Il sindaco di, Paolo Calcinaro, ha dichiarato che, pur riconoscendo l'incisività del, al momento non emergono problemi confermati. Gli uffici sono operativi, e le verifiche in corsora risultano negative.