Terremoto Marche | nuova scossa di magnitudo 4 in provincia di Fermo

(Di martedì 14 novembre 2023) Oggi, alle 17.17, si è verificata unasismica nelle. Il, di4, ha avuto epicentro a pochi chilometri da Montalpro, nelladi. L'ipocentro è stato individuato a una profondità di 21.6 chilometri. Il sisma è stato percepito in tutta la regione, in particolare tra le province di, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). "Questa combinazione die profondità ha fatto sì che lasia stata avvertita su un'area vastissima delle, da Pesaro ad Ascoli, e anche in Umbria", spiega Carlo Meletti, sismologo della sezione di Pisa dell'Ingv.