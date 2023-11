Terremoto in provincia di Fermo | la scossa è di 4 0

Leggi su agi

(Di martedì 14 novembre 2023) AGI - Unadidi magnitudo 4.0 si è verificata a 3 chilometri da Montelparo, nei pressi di. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, registrato alle 17.17, ha avuto una profondità di 22 chilometri. Laè stata avvertita distintamente dalla popolazione. Molte le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco. Per ora non si segnalano danni a cose o persone, ma solo tanto spavento tra gli abitanti della zona. Alcuni dei quali si sono riversati in strada.