Terracina | meccanico e spacciatore | nascondeva cocaina nel capannone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 novembre 2023)nel, usato per lavorare ma anche per dissimulare l’attività di spaccio. Per un 32enne diè scattato l’arresto nelle ultime ore, dopo le perquisizioni delle Fiamme Gialle nel prefabbricato. I controlli della Guardia di Finanza hanno portato al rinvenimento di 430 gr di stupefacente, motivo per cui l’uomo, di professione, è stato arrestato. L’accusa che pende sul 32enne è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.nel: arrestato 32enne diI controlli si sono stretti probabilmente intorno all’accusato perché da tempo sotto la lente delle Forze dell’Ordine. Per questo motivo le Fiamme Gialle hanno passato in rassegna tutti i locali di ...