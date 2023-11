Terracina Centro diurno il Melograno | nuovo regolamento | disponibile il modello di domanda

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 14 novembre 2023)– Una struttura più funzionale in grado di andare incontro alle esigenze degli utenti. È attorno a questo che ruota ilper il funzionamento del“Il” che si trova in via Pantanelle, a. IlDisabili (CDD) è una struttura semiresidenziale, in regime, rivolto a persone L'articolo Temporeale Quotidiano.