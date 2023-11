Terra Amara anticipazioni 15 novembre | Demir dice addio a Umit

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 14 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelledidel 15su tutte le furie per, adesso è davvero finita Nuovo appuntamento con la serie Turcache promette ancora una volta incredibili colpi di scena. Nella puntata del 15va su tutte le furie per le parole di, che sembra non arrendersi davanti alla fine della sua relazione con l’uomo. Dove eravamo rimasti Nella puntata precedente, viene ...