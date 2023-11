(Di martedì 14 novembre 2023)2 - IL GIORNO DEL GIUDIZIO con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick. Regia di James Cameron. Produzione USA 1991. Durata: 2 ore e 17 minutiLA TRAMA Seguito di "" nient'affatto inferiore all'originale. Sarah Connor ha partorito il figlio destinato a diventare il leader della resistenza degli umani alle macchine nel futuro. Ora il figlio è un ragazzino in costante, quotidiano pericolo. Perchè dal futuro le macchine mandano is a spacciarlo. Per fortuna il piccolo trova un valido protettore in unbuono (sempre col volto di Schwarzenegger) programmato stavolta per commettere solo encomiabili azioni. Valido fino a un certo punto perchè essendo stato costruito una dozzina d'anni prima è inevitabilmente meno potente dei robot assassini ...

Ospite del The Graham Norton Show (via Insider),ha ricordato i suoi esordi rivelando di ... Meglio Stallone" A sorpresa, l'accento austriaco è tornato utile perNonostante non sia ...

Terminator 2, Schwarzy buonista all'altezza del primo capitolo Liberoquotidiano.it

Arnold Schwarzenegger: la forza della voce Trash Italiano

Arnold Schwarzenegger voleva eliminare il pesante accento austriaco per favorire la carriera da attore, ma James Cameron lo trovò perfetto per interpretare il cyborg di Terminator.Stallone vs Schwarzenegger è stata la rivalità per eccellenza degli anni Ottanta e oltre: qui la ripercorriamo ...