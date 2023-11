Teo Teocoli | Andrea Pucci e Max Angioni tra i comici di Zelig 2023

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 14 novembre 2023)Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sono pronti a tornare al timone di, in onda su Canale 5 – come DM anticipato – da mercoledì 22 novembrein prima serata. Tre nuovi appuntamenti, in attesa del raddoppio in primavera, dove la parola chiave sarà il divertimento, garantito dai variche si alterneranno sul palco. Alla conduzione la storica e collaudata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Faranno parte del cast fisso dei, infatti, Maurizio Lastrico, Raul Cremona e Max, passando poi per Antonio Ornano, Giuseppe Giacobazzi, Annamaria Barbera e Leonardo Manera. Non mancheranno però nemmeno dei nuovi talenti, pronti a debuttare e a farsi conoscere sul palco di, e degli “ospiti speciali”, come Teo ...