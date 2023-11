Telecronisti Sinner-Djokovic | chi commenta su Sky e Rai Atp Finals Torino 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Il programma e isu Sky e Rai di, attesissimo match della seconda giornata dei gironi delle Atp. Il PalaAlpitour è pronto a ribollire di passione per la sfida che mette di fronte l’azzurro e idolo di casa, vittorioso all’esordio contro Tsitsipas ora ritiratosi, e il fuoriclasse numero uno al mondo serbo. Si tratta di uno spareggio per la qualificazione in semifinale, che andrà a chi vincerà, eccetto il caso in cui l’altoatesino dovesse prevalere in tre set. Si partre alle ore 21 di martedì 14 novembre.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci e su Rai Due con la telecronaca di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta. SportFace.