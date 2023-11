Tedua | il concerto al Forum di Assago

Leggi su vanityfair

(Di martedì 14 novembre 2023) Siamo stati al primo grande live del rapper genovese, sold out da mesi. Oltre due ore di musica, un'esperienza potente dal punto di vista visivo dentro la sua Divina Commedia. E Sanremo? «Non è l’artista che decide, ma è la canzone che ti porta all'Ariston. Ci vuole un brano come A te di Jovanotti o come La cura di Battiato»