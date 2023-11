Tecnologia e sicurezza Il futuro dell’underwater all’evento Formiche-Fincantieri

Leggi su formiche

(Di martedì 14 novembre 2023) La dimensione sottomarina si appresta a diventare il prossimo, grande dominio di sviluppo economico dell’umanità, e in questa prospettiva, assicurare un ambiente libero da minacce è il prerequisito essenziale per permettere all’industria di sviluppare le proprie capacità e soluzioni. È questo il tema centrale che sarà discusso nel corso dell’evento “Downside up. Il”, organizzato dalunedì 27 novembre, ore 17:30, presso La Lanterna a Roma. Un’occasione per presentare le nuove tecnologie necessarie ad agire nel mondo subacqueo e i rischi e le minacce che dovranno essere affrontate in questo nuovo spazio. Senza l’assicurazione della difesa dell’ambiente underwater, infatti, le attività umane sotto la superficie del mare non possono che procedere a rilento, danneggiando di ...