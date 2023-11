Tari | Civico22 | “Il piano tariffario del 2023 è un vero e proprio pasticcio”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Che Benevento rimanesse tra le città più care per la famigeratanon può essere certo una sorpresa. Se infatti si confronta ilffario delcon quello del 2022, è immediatamente evidente che il totale dei costi (circa 16 milioni) è identico, così come identico è il totale dei rifiuti. Anzi, se si confrontano le determine dirigenziali delle utenzecon quelle dell’anno precedente, addirittura abbiamo un importo leggermente più alto a fronte di un’utenza complessiva che diminuisce”. Così in una nota. “E allora, viene da chiedersi, come mai – aggiunge – c’è questo leggero calo che consente di gettare fumo negli occhi e rendere la notizia meno “indigesta”? A ben vedere l’indagine di Cittadinanzattiva considera ...