Svolta in casa Napoli | Mazzarri torna in panchina dopo 10 anni

Tempo di lettura: < 1 minutoin, Walterin11. Il tecnico livornese avrebbe accettato i sette mesi di contratto proposti dal presidente De Laurentiis., e su questo invece Igor Tudor aveva chiesto più garanzie per il futuro. Secondo Gianluca Di Marzio è confermato un incontro nel pomeriggio con il numero uno della Filmauro per definire l'accordo con il club azzurro. Per quanto riguarda lo staffGiuseppe Pondrelli come preparatore atletico, con Claudio Bellucci come vice allenatore e il collaboratore Totò Aronica. Restano Beccaccioli come match Analyst e Rosalen Lopez come preparatore dei portieri.