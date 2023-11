Supplenze GPS sostegno | per i docenti specializzati 3 punti in più per ogni anno di servizio sul sostegno VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 14 novembre 2023) Anche per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per lecresce l'attesa: in primavera migliaia di aspiranti vorrinserirsi nelle GPS per la prima volta o aggiornare la propria posizione. In questa tornata sono previste alcune novità interessanti. L'articoloGPS, per iin più perdisul