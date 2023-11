' Superbonus 110% - Tutta la verità' ! Agostino Santillo presenta il suo libro a Salerno

(Di martedì 14 novembre 2023) L'attesazione della' di, membro del Parlamento e Coordinatore del Comitato per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile del ...

L'attesa presentazione del libro '% - Tutta la verità ' di Agostino Santillo , membro del Parlamento e Coordinatore del Comitato per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile del Movimento 5 Stelle, si svolgerà a ...

Proroga Superbonus 110%: nessuna certezza sul futuro Lavori Pubblici

Vendere casa dopo il Superbonus 110: quando si paga la tassa sulla plusvalenza e come funziona QUOTIDIANO NAZIONALE

Nel 2024 il Superbonus 110% scenderà al 70% del costo dei lavori, come anticipato dalla bozza della Legge di Bilancio in approvazione al Parlamento. Ma intanto, il contatore degli investimenti totali ...Il problema, spiega il CNDCEC, sono i lavori con Superbonus 110% non ultimati al 31 dicembre 2023. Il rischio è infatti che si aprano contenziosi legati: all’impatto che questa riduzione sulle ...