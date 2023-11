Suburræterna | chi sono i nuovi personaggi e gli attori della serie Netflix

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 novembre 2023), la nuovain streaming sudal 14 novembre, è uno spin-off di Suburra e funziona benissimo anche senza alcuni dei suoistorici; merito anche di unadi, scritti bene e messi in scena ancora meglio, grazie a un ottimo lavoro di casting. Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. Questo vecchio adagio di saggezza popolare ha in sé un che di verità, certo. Ma, si sa, i luoghi comunifatti per essere smentiti. Perché vi diciamo questo? Perché, dopo aver salutato Suburra - La, pensavamo che, senza tantiiconici che avevamo amato, Suburra non sarebbe stata più la stessa. Ci poteva essere una ...