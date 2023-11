Studente 13enne si toglie la vita | Nicoletti | “Necessario cambiamento sociale e culturale Viviamo in un’epoca ipocrita e perbenista”

Se unarriva a togliersi la vita abbiamo perso tutti. Un figlio, un amico, uno, un futuro cittadino: ...

Studente 13enne si suicida a Palermo. USR Sicilia manda a scuola equipe di psicologi. L’assessore Turano: “La morte del ragazzo interroga l’intera comunità” Orizzonte Scuola

Palermo, 13enne suicida: l'ombra del bullismo e quelle frasi in chat ... QUOTIDIANO NAZIONALE

PALERMO – C’è un mazzo di fiori sul muretto della scuola media ‘Vittorio Emanuele Orlando’, in via Lussemburgo a Palermo. L’hanno appoggiato con delicatezza due alunni, un ragazzo e una ragazza, per d ...“La tragedia dello studente tredicenne di Palermo che si è tolto la vita deve farci riflettere, ancora di più, su tutto ciò che la Regione può e deve fare per prevenire e contrastare i fenomeni del bu ...