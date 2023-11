Stragi naziste | la commozione di Mirella | “Ero in braccio al babbo | i soldati lo portarono via”

Ci sono le storie di genitor i e nonni deportati, di parenti uccisi nelle campagne, catturati nei paesini, sterminati durante i rastrellamenti. Alcuni uomini e donne tramandati come eroi partigiani , ...

In Toscana sono oltre cinquecento i familiari delle vittime delle stragi naziste che si sono rivolti ai tribu… La Repubblica Firenze.it

Germania condannata per le stragi naziste RaiNews

La Toscana è stata teatro di eccidi mostruosi (circa 4.500 civili uccisi) e in tanti hanno deciso di chiedere giustizia grazie al Fondo di garanzia ...la Germania dovrà risarcire lei e gli eredi di alcune vittime di quella strage: eccidio avvenuto nelle campagne di San Casciano Val di Pesa il 23 luglio del 1944 per opera di militari tedeschi e per u ...