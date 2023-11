Stiamo diventando antisemiti? - Panorama in edicola

Leggi su panorama

(Di martedì 14 novembre 2023) La paura di essere ebreo Dopo la strage di Hamas, in Europa - e anche in Italia - si stanno moltiplicando gli episodi di violenza e dismo: oltraggio ai simboli della Shoah, minacce e aggressioni, stelle di David disegnate sulle case (come ai tempi del nazismo). Spesso però a soffiare sul fuoco è l'ultrasinistra. Le mani dell'Islam sugli atenei Usa Numerose università americane, tra le più prestigiose al mondo - Yale, Harvard, Stanford, la George Washington University -, sono sovvenzionate da Paesi arabi che ogni anno spendono miliardi di dollari per influenzare le giovani generazioni. Forse è per questo che oggi tanti studenti sono contro Israele e ostili verso gli ebrei. Furore palestinese L'inviato diin Cisgiordania racconta la rabbia della popolazione per l'avanzata israeliana che ora investe città e campi profughi. È proprio ...