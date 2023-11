STATS – Tutti i numeri del gol di Dimarco in Inter-Frosinone

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023)dell’incredibile gol di Federicoda centrocampo contro il, definito da Gramellini «Tiro ignorante» L’ha fatto apposta o no? I suoi compagni lo prendono in giro, dicono che non voleva e magari lo invidiano pure un po’ perché le pagine dei giornali sono tutte per lui. «e il tiro ignorante» è il titolo in prima pagina sul Corriere della Sera. Massimo Gramellini scrive che «Il gol da cinquantasei metri di Federiconon era un tiro, ma un passaggio riuscito male, cioè benissimo. Lo certificano gli esperti e i suoi stessi compagni. L’iradiddio nerazzurro colpisce la palla di prima intenzione, come se obbedisse a un copione imparato a memoria che prevede l’inserimento centrale di Dumfries. Soltanto la colpisce con una postura leggermente ...