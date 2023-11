STATS – Da Ventura a Garcia | tutti i 10 allenatori di De Laurentiis e come hanno lasciato Napoli

(Di martedì 14 novembre 2023) E sono 10. Rudiè il decimo allenatore con il quale ha convissuto Aurelio Deda quando nel 2004 ha preso la presidenza delE sono 10. Rudiè il decimo allenatore con il quale ha convissuto Aurelio Deda quando nel 2004 ha preso la presidenza delsono finiti i rapporti con ognuno di loro? Ecco l’elenco.GIAN PIERO– Ilè in C1 e il primo mister mangia il panettone ma a gennaio viene esonerato per Edy Reja. Una scelta che si rivelerà produttiva l’anno dopo, quando la squadra sale in Serie B.EDY REJA – Resta in sella 4 anni e due mesi, fino a marzo del 2009. Fatale una sconfitta in casa con la Lazio, la squadra è confinata in un anonimo centroclassifica.ROBERTO ...

LatAm Tech Weekly: October VC Stats Nasdaq

Melinda French Gates is redefining what a ‘smart bet’ in venture capital looks like Fortune

Meta Platforms Inc., Snap Inc. and Pinterest Inc., social-media companies that rely on advertising sales, also fell on news of Trade Desk’s outlook ...VENTURA, Calif. (AP) — VENTURA, Calif. (AP) — The Trade Desk Inc. (TTD) on Thursday reported third-quarter profit of $39.4 million. The Ventura, California-based company said it had net income of 8 ...