Starship di SpaceX potrebbe decollare per la seconda volta venerdì

(Di martedì 14 novembre 2023) Elon Musk afferma cheottenere l'approvazione dalla FAA per il secondo lancio di test previsto il prossimo....

Venerdì 17 novembre potrebbe andare in scena il secondo lancio di prova di, il mega razzo riutilizzabile di. L'ok al nuovo test in volo dipende dall'approvazione del governo federale in base alla valutazione ambientale delle modifiche che l'azienda di Elon ...

SpaceX, tutto pronto per il secondo decollo di Starship Euronews Italiano

Il 17 novembre Starship potrebbe volare di nuovo globalscience.it

SpaceX si sta preparando a rilanciare il razzo più grande e potente del mondo, Starship, la prossima settimana, in attesa dell'approvazione dell'autorità di regolamentazione dell'aviazione ...Nella giornata di sabato SpaceX ha lanciato con successo la missione Transporter-9 che aveva a bordo di un singolo razzo spaziale Falcon 9 oltre 110 satelliti tra Cubesat e microsat e veicoli di trasf ...