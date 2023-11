“Squalifica” Grande Fratello | scoperta dalle telecamere Pubblico arrabbiato | “Questa ha il vizio”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Nella puntata di ieri delle emozioni non sono mancate. A sorpresa a dovere lasciare la Casa è stata Jill Cooper, sconfitta al televoto contro altri due concorrenti, Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi. A farle compagnia potrebbe presto finire un altro volto noto del programma. Da qualche ora gira infatti in rete un video dove si sente la concorrente pronunciare quella che sembra una bestemmia. Prima di affrontare il discorso, un passo indietro alla puntata del 13 novembre. >“Tina??? Ma è pazzesco!”. Uomini e Donne, ilnon sa più che dire dopo la decisione di Maria. Ne vedremo, ne vedremo Dove durissimo è stato lo scontro tra Beatrice Valli e Giuseppe Garibaldi con lui che aveva scosso profondamente ile Signorini con dichiarazioni inaspettate. “Io in questi tre giorni ho ...