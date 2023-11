Spoiler Gf | salta l’ingresso in casa di Perla Vatiero

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 14 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneGf, grande attesa perdiin, matutto: cosa accade adesso nel loft Incredibile colpo di scena al Grande Fratello, il programma di Alfonso Signorini, che ancora una volta ha sorpreso con la sua straordinario diretta. Tanti i colpi di scena,a sorpresa della moglie di Giampiero Mughini e dei suoi amatissimi cani, fino alle dichiarazioni di Mirko Brunetti che ha ammesso di volere molto bene a, emozionandosi per questo. Un ...