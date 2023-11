Spettatori Serie A | Genoa da record E l’Inter è poco sopra al Milan

Leggi su dailymilan

(Di martedì 14 novembre 2023) Vince Marassi, sponda(ovviamente). InA lo Stadio Ferraris dopo dodici turni di campionato è l’impianto che ha registrato il maggior numero di presenze (parametrate alla capienza degli spalti). A riportare il dato è il sito di Calcio&Finanza: con 32.302 e il 97,28% di riempimento, la casa del Grifone conquista il provvisorio scudetto del tifo. A livello invece di mediaa partita,di Suning svetta in alto prima di tutte e batte diildel fondo RedBird: 73.163 tifosi a incontro per i nerazzurri, 72.362 per i rossoneri (con una percentuale di riempimento del Meazza pari al 95,58%). Crescono, seppur impercettibilmente, iisti allo stadio: +0,67% rispetto alla mediaregistrata al termine della ...