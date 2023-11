Spara e uccide un rottweiler davanti al padrone 13enne in un parco nel Milanese “Mi sono difeso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Un colpoto in testa a un cane, in mezzo agli occhi. Uma – un– è stata uccisa domenica pomeriggio nell’area verde di Parabiago (Milano), a poche centinaia di metri dalle case. Ad assistere alla sua morte c’era un ragazzino di 13 anni, figlio della proprietaria del cane. Sarah – la mamma del– ha scritto in un post condiviso sui social: “Le hato un ‘cacciatore’ senza giubbotto catarifrangente, che gira alle 16.30 del pomeriggio di domenica,ndo a 160 metri dalle case. Un ‘cacciatore’. Quelli che dicono di amare gli animali, chead altezza uomo, a mezzo metro da un ragazzino. Questo è a tutti gli effetti un omicidio. Non avrò pace finché non avrò ottenuto la giustizia che merita Uma”. Ora sulla vicenda stanno indagando gli investigatori, a cui ...