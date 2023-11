Sostenibilita’ | San Francisco ospita forum su innovazione verde APEC 1

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 novembre 2023) San, 14 nov – (Xinhua) – Il presidente della California Energy Commission David Hochschild tiene un discorso al Green Innovation and Sustainable Developmentdi San, negli Stati Uniti, ieri 13 novembre 2023. Ieri qui si e’ tenuto undi alto livello per condividere le migliori pratiche per accelerare l’adozione di politiche e tecnologie innovative al fine di decarbonizzare le economie della Cooperazione economica Asia-Pacifico (). Il, co-organizzato dal Consiglio per l’energiatra Stati Uniti e Cina e dal Centro per l’energia sostenibile dell’, ha attirato studiosi, delegati delle economie dell’e dirigenti aziendali delle principali societa’ di energia pulita del ...