"Sono un tassista di Napoli e guadagno meno di 800 euro al mese..."

Leggi su panorama

(Di martedì 14 novembre 2023) «Si,une lavoro a. Edavvero 900al, a volte anche...» Ha fatto molto discutere il dato diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanza riguardo le dichiarazioni dei redditi secondo cui i tassisti del capoluogo campanoquelli delle grandi città italiane a dichiarare: 9800l'anno. Abbiamo contattato uno di loro, tra l'altro anche attivo nella rappresentanza della categoria in città che ci ha rilasciato un'intervista (registrata ed abbiamo l'audio a disposizione) in cui ci racconta questo. Cosa può dirci del suo lavoro? «Il nostro è un lavoro usurante e al governo non conviene toccarci con le tassazioni. Chi sta in cooperativa come me deve essere bravo a ...