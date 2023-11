Sondaggione | Governo Meloni bocciato dagli italiani | dati eclatanti

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 novembre 2023) Glinon sono per niente soddisfatti del. Nemmeno una parte degli elettori che ha scelto di votare centrodestra alle ultime elezioni. Sotto accusa c’è anche la legge di Bilancio che il parlamento si appresta ad approvare. Sul banco degli imputati ci sono soprattutto la riforma delle pensioni, il taglio del superbonus e il Ponte sullo Stretto. Ma ecco quali sono i risultati emersi dall’ultimo sondaggio effettuato dall’Istituto Noto Sondaggi per Repubblica.Leggi anche: Sondaggi,in calo come Pd e Lega: migliora invece Forza Italia I risultati del sondaggio Noto sulla legge di Bilancio Secondo il sondaggio dell’istituto guidato da Antonio Noto, il 56% degliè rimasto deluso dalla legge di Bilancio e dal contenuto della manovra economica. Vero che la maggioranza ...