Sondaggi politici | crisi Pd e Salvini | in calo Meloni e M5s | bene Renzi e Forza Italia

(Di martedì 14 novembre 2023) L' ultimoo di Swg , reso noto in data 13 novembre dal Tg La7 di Enrico Mentana, è arrivato nel momento in cui il governo, nel mentre la legge di Bilancio 2024 è approdata in aula, ha presentato la riforma costituzionale del premierato e ha reso noto l' ...

leggi anche Elezioni europee 2024, quando si vota in Italia Data, legge elettorale e: bene Renzi, in calo Pd e M5s Il sondaggio politico di Swg "punisce" anche le ...

Sondaggio, maggioranza italiani favorevole a elezione diretta del presidente del Consiglio Sky Tg24

Sondaggio Ipsos: centrodestra, c’è meno fiducia. Cala per governo, FdI e Lega Corriere della Sera

L’ultimo sondaggio politico di Swg vede in crescita Renzi, Paragone e Forza Italia, male Salvini e il Pd mentre sono in calo pure Meloni, Calenda e il Movimento 5 Stelle. L’ultimo sondaggio di Swg, ...Da qualche giorno Matteo Salvini ha preso di mira i sindacati. C’è chi sostiene per ritornare centrale nel dibattito e per ridare linfa alla sua leadership che fa fatica a tener il passo di Giorgia Me ...