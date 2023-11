Sondaggi | Meloni in calo come Pd e Lega | migliora invece Forza Italia

(Di martedì 14 novembre 2023) L’ultimoo Swg per TgLa7 mostra una variazione nelle preferenze degli elettorini. Fratelli d’mostra una lieve diminuzione, perdendo uno 0,1% e scendendo al 29,1%. Il Partito Democratico segue con una riduzione dello 0,3%, portandosi al 19,7%. Il Movimento 5 Stelle registra una perdita dello 0,2%, calando al 16,2%, mentre lavede ilpiù marcato dello 0,4%, assestandosi al 9,4%. Al contrario,guadagna lo 0,3%, raggiungendo il 6,7%. Azione subisce una leggera flessione dello 0,1% ed è ora al 3,9%, con Verdi e Sinistra che rimangono stabili al 3,6%. Le opposizioni alo: chie chi peggioraViva si riprende dello 0,2%, raggiungendo il 3%. Anche ...

A suo avviso la debolezza delle forze che si oppongono al governoè proprio questa. La ... come prevedono gli ultimi. E qualche motivo per preoccuparsi Conte ce l'ha dal momento che al ...

Sondaggio, maggioranza italiani favorevole a elezione diretta del presidente del Consiglio Sky Tg24

Sondaggi, Ghisleri zoom: Meloni promossa o bocciata La7

Chiedere l’investitura popolare significa dare al primo ministro un argomento per «zittire» il Parlamento. La crisi di stabilità dei governi nasce dalla crisi ...Giudizio negativo sulle misure simbolo della Finanziaria appena varata. Ok a riduzione Irpef e aiuti per chi ha figli ...