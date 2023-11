Sir Susa Vim Perugia –a Taranto a caccia della posta in palio

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 14 novembre 2023) – Turno infrasettimanale per i Block Devils che si presentano sulle rive dello Ionio per affrontare domani pomeriggio al PalaMazzola i padroni di casaGioiella Prisma. Fischio d’inizio alle ore 18:00 con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv. Il pregara di Sebastian Solè: “Asarà una partita difficile nella quale ci sarà da lottare. Siamo forse un po’ stanchi, ma abbiamo un buon ritmo di gioco. La cosa importante sarà mantenere il giusto atteggiamento sempre contro tutti, andiamo adi punti perchè ci servono per tanti motivi” –– È già nuovamente tempo di Superlega per la SirVim. Dopo una seduta di lavoro fisico svolta stamattina, i Block Devils sono già partiti alla volta di ...