Sinner-Djokovic in diretta | la partita live alle Atp Finals 2023

Leggi su seriea24

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – Tutto pronto per il match tra Jannike NovakoggiAtpa Torino. L’azzurro 22enne, numero 4 del mondo, e il serbo 36enne, numero 1 del ranking, si affrontano21 nella sfida valida per la seconda giornata del Gruppo Verde del torneo riservato ai migliori 8 giocatori del pianeta. Entrambi i tennisti sono reduci dalla vittoria all’esordio.ha battuto in 2 set il greco Stefanos Tsitsipas,ha piegato il danese Holger Rune in 3 partite dopo 3 ore di gioco. 15:21Rune apre la giornata conquistando la vittoria contro Tsitsipas praticamente senza praticamente giocare. Il danese, numero 8 del mondo, approfitta del ritiro del greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking Atp, sul punteggio di ...