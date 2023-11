Sinner contro Djokovic | oggi supersfida alle Atp Finals 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – JannikNovak, 14 novembre, nel match per la seconda giornata del Gruppo Verde della Atpdi Torino. L’azzurro, numero 4 del mondo, dopo la convincente vittoria all’esordioil greco Stefanos Tsitsipas sfida il re21, in diretta tv su Raidue:, 36enne numero 1 del mondo e padrone del trono fino alla fine del, va a caccia di nuovi record nell’ennesima stagione di una carriera ineguagliabile. Chi vince, di fatto può assicurarsi un posto in semifinale nel torneo dei ‘maestri’ con una giornata di anticipo rispetto alla conclusione del girone. In palio, però, c’è anche altro., 22 anni, ha dimostrato di essere uno dei big ...