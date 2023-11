Sinisa Mihajlovic | il dolore ancora vivo della moglie

Leggi su tvzap

(Di martedì 14 novembre 2023) È passato quasi un anno da quandoci ha lasciato. Ieri, l’allenatore del Bologna è entrato ufficialmente nella “Hall of Fame”Figc. e per l’occasione, laArianna, è intervenuta esprimendo tutta la sua gratitudine verso chi lo ha amato e nonostante siano passati 11 mesi dalla sua morte, ildentro di lei. Leggi anche: Terrificante incidente stradale, è morto Jacopo: paese sconvolto Leggi anche: Milan in lutto, addio alla leggenda del calcio italiano, il ricordoAriannaè morto il 16 dicembre 2022 alla fine di una lunga battaglia contro la leucemia. La ...