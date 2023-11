Sindaco Sala | ma reciti o fai sul serio?

Leggi su panorama

(Di martedì 14 novembre 2023) Beppesi rilancia come interprete in un video rap. a, intanto, va sempre peggio. Ma il primo cittadino, parole sue, ne è responsabile solo al 20 per cento... E lui, il, fa l’attore. Milano è la città più insicura d’Italia, le notizie di stupri e aggressioni si moltiplicano, i vip si lamentano, le ragazze inzeppano i social con i video che raccontano la loro paura a girare per il centro, intere zone sono nelle mani dei criminali, e lui, Beppe, ilche dovrebbe amministrare Milano, che fa? L’attore, appunto. Recita in uno spot dark, notte e luci sul tetto di un grattacielo. Fa pubblicità al ritorno di un gruppo rap, il Club Dogo. Fa il piacione, insomma. E fa da spalla a Claudio Santamaria, come se fosse Valeria Golino o Claudia Pandolfi in una serie Tv. Cipria e cinepresa, ciak si gira, mentre ...