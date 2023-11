Si sono salvati soltanto in tre | caos-Milan | l' ultima accusa contro Stefano Pioli

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Gli infortuni non conoscono sosta in casa. Un problema che ritorna ciclicamente, ma che adesso è accentuato dalla crisi dei rossoneri, che non vincono in campionato dal 7 ottobre.è piombato in una spirale negativa, con lo spogliatoio che gli manda segnali di fine ciclo e i tifosi che lo hanno abbandonato. L'alibi degli infortuni può reggere fino a un certo punto, anche seha la garanzia che non verrà esonerato: a Lecce Furlani e Moncada neanche c'erano, a conferma del fatto che ai vertici importa più l'aspetto economico di quello sportivo, almeno finché i rossoneri rimangono in zona Champions. Nell'ultimo mese a San Siro ilha perso 0-1la Juve e l'Udinese, mentre in trasferta si è fatto rimontare due gol sia dal Napoli che dal Lecce. Una crisi riconducibile anche agli ...