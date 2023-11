Si infittisce il mistero degli ex fidanzati veneti scomparsi | la lite | le urla e le tracce di sangue per strada

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 14 novembre 2023) Pubblicato il 14 Novembre, 2023 Proseguono le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due exmisteriosamentesabato scorso. Al momento non ci sono svolte particolari nelle indagini, ma le ricerche hanno fatto emergere alcuni dettagli inquietanti come leditrovate pere la presuntache ci sarebbe stata tra i due ragazzi in un parcheggio. Le chiazze die laLe ricerche si stanno concentrando in un parcheggio di una zona industriale di Vigonovo, vicino all’abitazione della ragazza, dove gli inquirenti hanno trovato delle chiazze di. Come riferisce il Gazzettino la segnalazione è stata fatta da alcuni operai e sono stati effettuati dei rilievi da parte dei ...