Si costituisce Francesco Plumitallo | ha ucciso la madre mediante soffocamento Era in cura psichiatrica

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 14 novembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. Si è costituito stamane al Commissariato di Marcianisedi anni 29 di Capodrise per averlaPatrizia Vella Lombardi di 56 anni. È stato accompagnato dai suoi avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo alla Polizia di Stato ed è stato subito arrestato e poi interrogato dal Pubblico Ministero del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott. Giacomo Urbano, dinanzi al quale il giovane in lacrime, pentitosi per il gesto estremo compiuto, ha ricostruito la scena dell’omicidiodi suacompiuto ad opera sua dicendo che tutto è avvenuto in un momento di raptus e di confusione mentale in cui non ha capito più nulla....