Si aspettavano un Draghi “leuropeista” | hanno avuto un Draghi atlantico

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 14 novembre 2023) Marioè tornato a parlare. Lo ha fatto in una intervista alla Global Boardroom Conference, un evento del Financial Times, purtroppo ad accesso limitato e della quale sono generalmente disponibili solo delle sintesi estreme. La curiosità morbosa che nutriamo per il personaggio, però, ci ha spinto a superare tali difficoltà. L’intervistatore è un Martin Wolf parecchio simpatetico col proprio ospite, benché nella versioneantica. Meno nella versione atlantica contemporanea, come vedremo. Cinque sconfitte Comincia chiedendogli della guerra in Ucraina. Sua Competenza non risponde direttamente, ma attraverso una circonlocuzione. Secondo lui, si è trattato solo dell’ultimo episodio nel quale “noi” – non meglio definiti, ma immaginiamo intenda “noi occidentali” – siamo “tornati indietro sui nostri valori”. Che poco ...