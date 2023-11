Si apre voragine a Corso Francia | chiusa strada per guasto idrico

(Di martedì 14 novembre 2023) Una grossasi è formata questo pomeriggio verso le 17 su, nel quadrante Nord di Roma. Il disagio sembra sia stato provocato dalla rottura di una conduttura idrica su cui sono già impegnati gli operatori Acea insieme all’amministrazione del XV Municipio e la Polizia locale. Il disservizio sta avendo pesanti ripercussioni sulla viabilità di zona, con code in direzione Tor di Quinto e via dell’Acqua Acetosa, dove stanno ripiegando gli automobilisti per superare gli ingorghi sue rifugiarsi nelle vie adiacenti. Al momento risultainfatti lada via Flaminia vecchia verso fuori, in entrambe i sensi di marcia. Aperta: traffico e notizie in tempo ...

Le automobili vengono fatte deviare da una parte sulla via Flaminia, dall'altra su via Vigna Stelluti. Ripercussione anche sul trasporto pubblico. Come comunicato da Atac, "a causa di ssetto del manto stradale" la linea bus è stata deviata.