Sheila torna a casa | dimessa la 44enne investita da un bus

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBrenna. Ladi Avellino,da un bus lo scorso 23 ottobre in pieno centro città, è stataquesta mattina dall’ospedale “Moscati”.Le sue condizioni apparvero disperate dopo l’impatto con il bus, ma il quadro è andato via via migliorando. La donna è rimasta una settimana in rianimazione presso il nosocomio di Contrada Amoretta per poi essere trasferita al reparto di Neurologia. Una notizia che ha destato sin da subito molto sconcerto in città, anche perché, proprietaria di un Centro estetico a San Tommaso, è molto conosciuta in città. Dopo le dimissioni di questa mattina, la donna dovrà continuare il suo percorso riabilitativo perre in piena forma. Attraverso un lungo post ...