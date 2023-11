Sgominata storica cosca di ‘ndrangheta | 27 arresti | blitz anche in provincia di Roma VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 novembre 2023) Vasta operazione antimafia all’alba,di, arrestate 27 persone.in corsonelladi. In campo la Guardia di Finanza. Ecco cosa sta succedendo. Mattinata davvero importante per la lotta alla criminalità organizzata. Dopo gli interventi della Polizia di Stato sul litoraleno – tuttora in corso – arriva la notizia di un’altra operazione cruciale in via di svolgimento in varie parti d’Italia, tra cui nuovamente indi. In questo caso in campo c’è la Guardia di Finanza che è riuscita a disarticolare una delle cosche storiche ‘ndranghetiste di Reggio Calabria.antimafia oggi 14 novembre 2023 Dalle prime ...