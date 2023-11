Sesto Rapporto Auditel-Censis Marti | Presidente della Commissione Cultura e Patrimonio Culturale | Istruzione Pubblica del Senato della Repubblica | Fotografia preoccupante | persiste il digital divide soprattutto al Sud

(Di martedì 14 novembre 2023) "Ilspiega che sono ancora tante, circa 6 milioni, le famiglie che accedono solo da linea mobile e 2 milioni che non hanno alcun accesso alla rete. Questi dati dimostrano che ancorain maniera evidente il, in special modo nel Meridione; è una fot

È quanto certifica ilAuditel - Censis , significativamente intitolato " La nuova Italia televisiva" . Ilè il frutto di una straordinaria opportunità d'indagine sociale. Si ...

Presentato il Sesto Rapporto Caritas sulla povertà a Roma: “Ormai inarrestabile” CastelliNotizie.it

Roma è una città sempre più povera e diseguale. Presentato il nuovo rapporto Caritas RomaToday

Le smart tv sorpassano le tradizionali, 97 mln gli schermi connessi. Il Rapporto Auditel-Censis: Banda larga per il 63% ...Il 2023 sarà ricordato come l’anno in cui, dopo una progressione continua e ininterrotta durata circa quindici anni, le Smart TV hanno raggiunto e superato le TV tradizionali, per cui oggi nelle case ...