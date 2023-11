Serluca | “Tari scende | responsabilità politiche vanno ricercate altrove”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La graduatoria Cittadinanza attiva certifica che laper la prima volta: abbiamo invertito un trend storico e proseguiremo su questa strada virtuosa in futuro”, così l’assessore al Bilanciodopo la pubblicazione del report di Cittadinanzattiva. “Purtroppo scontiamo ritardi storici sull’impiantistica, eredità del passato. Per l’indifferenziata, con il fermo dello stir di Casalduni, bisogna arrivare a Tufino, nel Napoletano: la distanza chilometrica incide sui costi. Mancano pure gli impianti per lavorare il rifiuto differenziato. L’Amministrazione Mastella per prima ha lavorato su questo cruciale versante Con l’impianto per lavorare il multimateriale di contrada Olivola, finanziato con i fondi del Pnrr e per cui abbiamo già aggiudicato i lavori e l’applicazione della cosiddetta ...