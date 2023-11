Serie C | la Juve Next Gen precipita al penultimo posto | ecco cosa succederebbe in caso di retrocessione

Con quello che ci sta oggi inA non serve neanche correre. Però ci stanno troppe partite ... Contro ladopo 10 minuti perdevamo 2 - 0. Non facevamo nulla, eravamo mosci a 6 punti dallaa ...

La Juve Next Gen è penultima in Serie C: ecco cosa non sta funzionando La Gazzetta dello Sport

Serie A, la classifica oggi e un anno fa: decollano Inter e Juve, sprofonda il Napoli - Sportmediaset Sport Mediaset

Se poi si aggiunge la parola Scudetto alla sfida, l'attesa cresce a dismisura. Le due squadre sono al comando della classifica di Serie A (Inter 31 e Juventus 29) ma né Inzaghi né Allegri vuole esser ...L'indiscrezione di Tuttosport è stata confermata da un comunicato ufficiale della Juve: riapre la campagna abbonamenti per il girone di ritorno. Cresce l'entusiasmo intorno ai bianconeri, invitati dal ...