Serie A | il Napoli crolla ancora | Rudi Garcia fuori… e altra crisi

(Di martedì 14 novembre 2023) 2023-11-13 13:44:41 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: lA “era” Adura appena 16 partite. “Vengo per vincere”, ha detto nella sua presentazione il 19 giugno. Ma ne hanno vinte solo otto, la metà delle partite giocate. Ed era stato condannato a un mese… ma senza essere licenziato perché non c’era nessun sostituto. “? Nella vita puoi avere dei dubbi e se c’è stato qualche errore me ne assumo la responsabilità. Le elezioni di quest’estate sono di più”, aveva dichiarato lo stesso De Laurentiis qualche settimana fa. Adesso, dopo la sconfitta contro l’Empoli (0-1), il Come ultima goccia hai fatto traboccare il vaso e tutto è andato (di nuovo) in aria nella caotica città del sud ...

...ha detto in un'intervista al Corsport spiegando anche che "Avorrebbero tornare tutti perché è una squadra forte, il club è diventato importante" Roma 19/09/2021 - campionato di calcioA ...

Pagelle Serie A: il jolly di Dimarco (10), Garcia, addio Napoli (3). Ma il peggiore è il Var (1) ilmessaggero.it

Mazzarri sarebbe in vantaggio in questo momento, anche per via della maggiore conoscenza del presidente e dell'ambiente del Napoli. Per adesso Tudor resta in attesa. Il racconto in tempo reale della ..."Abbiamo giocato tre volte in quattro giorni, e ora partiamo per una serie di partite in trasferta per una settimana contro alcune buone squadre, spero che potremo continuare la nostra serie", ha ...