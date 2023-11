Serie A | Giudice Sportivo 12ª giornata | Giroud | altro che stangata!

(Di martedì 14 novembre 2023) C’era il rischio di una pesante squalifica per, ma così non è avvenuto. Il, dopo la dodicesimadiA, lo ha fermato per le prossime due partite (Fiorentina e Frosinone) dopo l’espulsione di sabato a Lecce per ingiurie all’arbitro Abisso. Rischiava uno stop di quattro turni.A –SQUALIFICATI DODICESIMADue giornate: Olivier(Milan)Una: Marten de Roon (Atalanta), Luca Ranieri (Fiorentina), Luis Alberto (Lazio), Ylber Ramadani (Lecce), Marco Davide Faraoni (Verona) DIFFIDATI DODICESIMAQuarta ammonizione: Michel Aebischer (Bologna), Thiago Motta (Bologna, allenatore), Matteo Cancellieri ...

Sono sei i giocatori squalificati dalsportivo diB, Ines Pisano, in relazione alla 13/a giornata del campionato diB. Per due giornate starà fermo Fabio Abiuso del Modena, che era stato espulso per "aver rivolto al ...

Il Lecce-Milan della 12ª giornata di Serie A 2023/24 verrà ricordata come una delle partite più emozionanti e calde, anche per gli animi in campo, della stagione. Dopo l'iniziale vantaggio per 2-0 dei ...L'attaccante francese del Milan è stato fermato dal Giudice Sportivo per due turni, dopo l'espulsione nel match contro il Lecce. Il numero 9 rossonero aveva protestato nei confronti dell'arbitro ...