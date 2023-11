Seriana Edilizia | espansione sul territorio italiano per soddisfare la richiesta del mercato In attesa anche altre sedi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 novembre 2023) Bergamo. Negli ultimi anni, l’attenzione delle aziende verso questioni quali la prevenzione sismica e responsabilità sociale d’impresa hanno conosciuto un significativo aumento. Questa evoluzione è stata spinta da una serie di fattori che hanno rafforzato la consapevolezza sulle sfide sismiche e sociali che possono impattare le comunità e le imprese stesse, sostenute dagli incentivi fiscali messi in campo dal Governo ed al contempo più sensibili conseguentemente ai drammatici eventi sismici registrati negli ultimi decenni. Per riuscire ala domanda in fortissima crescita,, leader nazionale dell’antisismica per capannoni in calcestruzzo, ha deciso di espandersi sulnazionale, annunciando l’apertura di una nuova unità locale. Questo passo significativo testimonia la volontà ...